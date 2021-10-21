Арнольд Выскубов рассказал о введении QR-кодов Фото: Виктория ТУШКОВА

В Тверской области планируют ввести QR-коды для посещения общественных мест. Об этом 21 октября журналистам рассказал главный государственный санитарный врач по Тверской области, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Арнольд Выскубов.

Решение о применении QR-кодов в местах массового скопления людей обсудили на заседании оперштаба.

- В первую очередь вход по QR-кодам планируется ввести в крупных торговых центрах и местах проведения массовых мероприятий. В дальнейшем эта практика может быть распространена на спортивные объекты, развлекательные учреждения, кафе, рестораны, киноконцертные залы и прочие объекты, – сказал Арнольд Выскубов и подчеркнул, что посещение по QR-кодам позволит обеспечить в общественных местах иммунную прослойку из числа людей, обладающих вакцинальным иммунитетом или переболевших ковидом в течение последних шести месяцев.

По мнению эксперта, это должно способствовать снижению распространения новой коронавирусной инфекции.

QR-код получают автоматически все привитые граждане. Его можно предъявить на входе в торговый центр с экрана смартфона, планшета или в распечатанном виде. Для проверки достоверности предоставленных QR-кодов при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.

За использование поддельных QR-кодов и справок предусмотрена уголовная ответственность.

Справки об отрицательном ПЦР-тесте не будут служить основанием для посещения общественных мест.