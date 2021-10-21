В Тверской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусом введен ряд ограничений

В Тверской области ужесточен контроль масочного режима Фото: ПТО

В Тверской области в связи ростом заболеваемости коронавирусом введен ряд ограничений.

На 21 октября в регионе продолжает действовать масочно-перчаточный режим, запрещена работа заведений общепита в ночное время, численности участников и зрителей массовых мероприятий ограничена до 500 человек, заполняемость спортивных объектов допускается не более чем на 50%, введен масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте.

Также введена обязательная вакцинация для сфер: госслужба, услуги населению, образование, здравоохранение, транспорт, туризм и гостиничный бизнес, культура, спорт.

Накануне на заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции было принято решение об ужесточении мер профилактики коронавируса.

В частности, с 21 октября по 21 ноября в Тверской области будет проводиться Месячник по контролю за соблюдением масочного режима. Нарушителей ждут штрафы.

Очевиден рост заболеваемости коронавирусом. На 21 октября, в Тверской области подтверждено 72 812 случаев коронавируса, за минувшие сутки заболели 355 человек.

Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в 15 госпиталях Верхневолжья развернуто 2494 инфекционных койки.