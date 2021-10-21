В Тверской области власти отказали ветерану в предоставлении квартиры

Следователи проводят проверку
Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
Следователи СУ СК РФ по Тверской области проверяют информацию о 93-летней женщине - ветеране Великой Отечественной войны, которая вынуждена жить в доме 1917 года постройки, потому что власти отказали ей в предоставлении квартиры. Об этом ранее писали местные СМИ.
Аварийным строение не признают, несмотря на состояние дома - в нынешней квартире женщины нет отопления и горячей воды.
- Следователем Краснохолмского межрайонного следственного отдела СКР организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.