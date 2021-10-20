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Общество20 октября 2021 21:02

В Твери открывается выставка мастеров гончарного дела

В ней принимают участие керамисты со всей страны
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Проект объединил более 300 мастеров и художников из 30 регионов страны

Проект объединил более 300 мастеров и художников из 30 регионов страны

Фото: ПТО

22 октября в 15:00 в Твери откроется IX Всероссийская выставка-конкурс «Гончары России. Глиняная игрушка, детская художественная керамика». Уникальный проект объединил более 300 мастеров и художников из 30 регионов страны.

Тверскую область представят мастера из Конаковского района, Лихославльского муниципального и Удомельского городского округов, Твери и Торжка.

В экспозиции: игрушки, сувениры, посуда, декоративные панно, скульптурные композиции.

Выставка будет открыта до 31 декабря в Музейно-выставочном центре им. Лизы Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества на улице Салтыкова-Щедрина, д. 16.