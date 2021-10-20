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Общество20 октября 2021 20:10

В Тверской области направят дополнительные средства на закупку лекарств, зарплаты в скорой помощи и ПЦР-тесты

Об этом сообщило правительство региона
Алексей АНДРЕЕВ
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На заседании правительства приняли несколько решений касательно медицинской помощи в Верхневолжье.

На заседании правительства приняли несколько решений касательно медицинской помощи в Верхневолжье.

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

За счет федеральной дотации в Тверской области на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами дополнительно направят 101,9 млн рублей.

Речь идет о жителях региона с хроническими заболеваниями, которые имеют право на льготные бесплатные лекарства.

Ещё 33,4 млн рублей предусмотрено на выравнивание оплаты труда сотрудников районных отделений скорой помощи, которые присоединены к Тверской станции медицинской службы.

В регионе создается централизованная служба скорой медицинской помощи. Все подстанции региона объединяют на базе Тверской станции СМП.

Также 11,1 млн рублей из областного бюджета добавят на проведение ПЦР-исследований, в том числе тестов на наличие коронавируса у беременных женщин.

Об этом объявлено на заседании областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей.