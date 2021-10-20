В Тверской области до конца года подготовят документацию проектов благоустройства в пяти городах

Иллюстрация одного из проектов, угадайте город. Фото: ПТО

Из областного бюджета выделят 31,6 млн рублей на подготовку проектной документации для благоустройства ряда территорий в пяти райцентрах. Речь идет о тверских проектах, которые были одобрены на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2021 года.

Они будут реализованы в Вышнем Волочке, Кашине, Кимрах, Ржеве и Удомле. Каждому городу выделят грантовую поддержка из федерального бюджета в размере от 50 до 80 млн рублей. Предусмотрено софинансирование из местных бюджетов.

На проектную документацию соответственно денег выделяет регион. Этот вопрос рассмотрен заседании областного правительства, которое 20 октября провел губернатор Игорь Руденя.

Проектная документация будет разработана до конца 2021-го, все работы на объектах должны быть завершены до 30 ноября 2022-го.

В Ржеве благоустроят парк Подпольщиков с частью набережной реки Волги, в Вышнем Волочке - городской сад, в Кимрах - пешеходную зону по улицам Кирова и Урицкого, в Кашине - набережную реки Кашинка вдоль Конного проезда, а в Удомле продолжат преображать парковую зону по улице Венецианова.

Тверская область участвует в вышеуказанном всероссийском конкурсе с 2018 года. За это время федеральную поддержку получили 10 проектов. Четыре из них реализованы в Торжке, Осташкове, Старице, Удомле.

В Калязине благоустраивается благоустройство набережной и спуска к колокольне Николаевского собора, в Осташкове - набережной, в Нелидово - площади Ленина и улицы Горького, в Торопце - улицы Советской и Базарной площади, в Конаково - набережной, в Бежецке - городского сада «Бежецкий верх».