Тверские товары принимают участие в голосовании Национального конкурса «Вкусы России»

Свою лучшую продукцию на конкурсе представляют 19 тверских производителей. Фото: ПТО

Сегодня, 20 октября, стартовало народное голосование в рамках второго Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». В конкурсе участвуют и тверские товары - свою лучшую продукцию представили 19 производителей.

Отдать за них свой голос можно на сайте конкурса. Завершится голосование 7 ноября. Борьба будет сложной: помимо тверских производителей, свои продовольственные бренды представляют 84 региона страны - всего более 700 участников.

За победу от Тверской области борются: «Селигерский Иван-чай», «Мука Верхневолжья», «Макароны Верхневолжья», «Тверские баранки», «Тверские сушки», «Форель Верхневолжья», «Деликатесы Верхневолжья», «Пельмени Верхневолжья», «Мороженое Верхневолжья», «Молоко Верхневолжья», «Мясные чипсы», «Пожарская котлета», «Сыры Верхневолжья», «Квас поручика Ржевского», «Хлеб Верхневолжья», «Кашинский зефир», «Вода «Кашинская», «Тверской пряник», «Лимонад Верхневолжья», «Вода Верхневолжья», «Морс Селигерский», «Лимонад Селигерский», «Мармелад Верхневолжья».

«Для производителей конкурс не только открывает широкие возможности по продвижению продукта, но и позволяет расширить компетенции в сфере агробизнеса, маркетинга, организации сбыта. На это направлена специальная образовательная программа», - отмечают в пресс-службе Правительства Тверской области.