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Происшествия20 октября 2021 17:09

Двое мужчин украли с гаража металлические ворота и продали в Тверской области

Злоумышленников разыскала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленников разыскала полиция

Злоумышленников разыскала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 51-летний житель Лихославльского района и сообщил, что с его гаража демонтировали металлические ворота. Ущерб составил 10 000 рублей.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В ходе розыска полицейские отработали возможные места сбыта похищенного и установили причастность к краже двух мужчин 33 и 36 лет.

В полиции фигуранты рассказали, что сняли ворота, погрузили в автомобиль, отвезли в пункт приема металлолома и сдали. Похищенные ворота изъяты и в ближайшее время будут возвращены владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.