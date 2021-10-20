Двое мужчин украли с гаража металлические ворота и продали в Тверской области

Злоумышленников разыскала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 51-летний житель Лихославльского района и сообщил, что с его гаража демонтировали металлические ворота. Ущерб составил 10 000 рублей.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В ходе розыска полицейские отработали возможные места сбыта похищенного и установили причастность к краже двух мужчин 33 и 36 лет.

В полиции фигуранты рассказали, что сняли ворота, погрузили в автомобиль, отвезли в пункт приема металлолома и сдали. Похищенные ворота изъяты и в ближайшее время будут возвращены владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.