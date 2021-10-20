Пассажирка иномарки пострадала в ДТП по вине пьяного водителя в Тверской области

На грунтовой дороге водитель врезался в дерево Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла 20 октября на 3 км автодороги Митино - Прутенко - Б. Святцово в Торжокском районе Тверской области.

Пьяный водитель на автомобиле "Киа Сид", на прямом участке грунтовой дороги, превысил скорость (спидометр замер на отметке 100 км/ч), съехал в левый кювет по ходу движения и врезался в дерево.

В ДТП пострадал сам водитель и женщина-пассажир. Ее в тяжелом состоянии доставили в горбольницу №4 Твери.