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Происшествия20 октября 2021 16:56

Пассажирка иномарки пострадала в ДТП по вине пьяного водителя в Тверской области

Мужчина превысил скорость и врезася в дерево
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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На грунтовой дороге водитель врезался в дерево Фото: УГИБДД России по Тверской области

На грунтовой дороге водитель врезался в дерево Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла 20 октября на 3 км автодороги Митино - Прутенко - Б. Святцово в Торжокском районе Тверской области.

Пьяный водитель на автомобиле "Киа Сид", на прямом участке грунтовой дороги, превысил скорость (спидометр замер на отметке 100 км/ч), съехал в левый кювет по ходу движения и врезался в дерево.

В ДТП пострадал сам водитель и женщина-пассажир. Ее в тяжелом состоянии доставили в горбольницу №4 Твери.