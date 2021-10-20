В Тверской области за шесть месяцев потушили 770 природных пожаров

МЧС подвело итоги пожароопасного периода Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

На территории Тверской области с 28 апреля по 1 сентября был установлен особый противопожарный режим. За шесть месяцев произошло свыше 770 ландшафтных пожаров (этот показатель меньше, чем в прошлом году на 30,6%), 4 торфяных пожара и 24 лесных.

- Главным виновником ландшафтных пожаров является человек. Основные причины пожаров – разведение в лесах костров, непотушенные сигареты, в том числе выброшенные из проезжающих автомобилей, мусор, оставленный в лесных массивах и на территории коллективных садов, – отметил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Тверской области полковник внутренней службы Александр Жуков.

Для обеспечения безопасности граждан проводилась опашка свыше 2500 населенных пунктов, рейдовые осмотры, проверки противопожарного водоснабжения населенных пунктов, патрули территорий.

За нарушения правил пожарной безопасности при разведении костров и сжигании мусора возбуждено 44 материала об административном правонарушении.

Государственными лесинспекторами выявлено свыше 200 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, назначено 176 административных наказаний.