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Общество20 октября 2021 15:55

В магазине Твери апельсины и грейпфруты оказались заражены щитовкой

Нарушения выявил Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В апельсинах обнаружены карантинные вредители

В апельсинах обнаружены карантинные вредители

Фото: Евгения ГУСЕВА

Вредный организм был обнаружен специалистами отдела карантина растений Тверской межобластной ветлаборатории при обследовании цитрусовых фруктов.

Образцы были изъяты на пробу региональным Управлением Россельхознадзора в сетевых магазинах Твери.

В ходе исследований в апельсинах и грейпфрутах из Южной Африки была идентифицирована красная померанцевая щитовка.

Результаты исследований были направлены в надзорные ведомства для принятия мер.