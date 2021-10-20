В магазине Твери апельсины и грейпфруты оказались заражены щитовкой

В апельсинах обнаружены карантинные вредители Фото: Евгения ГУСЕВА

Вредный организм был обнаружен специалистами отдела карантина растений Тверской межобластной ветлаборатории при обследовании цитрусовых фруктов.

Образцы были изъяты на пробу региональным Управлением Россельхознадзора в сетевых магазинах Твери.

В ходе исследований в апельсинах и грейпфрутах из Южной Африки была идентифицирована красная померанцевая щитовка.

Результаты исследований были направлены в надзорные ведомства для принятия мер.