В магазине Твери апельсины и грейпфруты оказались заражены щитовкой

В апельсинах обнаружены карантинные вредители
Фото: Евгения ГУСЕВА
Вредный организм был обнаружен специалистами отдела карантина растений Тверской межобластной ветлаборатории при обследовании цитрусовых фруктов.
Образцы были изъяты на пробу региональным Управлением Россельхознадзора в сетевых магазинах Твери.
В ходе исследований в апельсинах и грейпфрутах из Южной Африки была идентифицирована красная померанцевая щитовка.
Результаты исследований были направлены в надзорные ведомства для принятия мер.