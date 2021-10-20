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Происшествия20 октября 2021 15:48

Внук обокрал 84-летнюю бабушку в Тверской области

Подозреваемый украл 22 500 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Пенсионерка заявила о краже в полицию

Пенсионерка заявила о краже в полицию

Фото: Василий ХОДАРЕВ

В Редкинский отдел полиции УМВД России по Конаковскому району о краже денег заявила 84-летняя пенсионерка. Из квартиры женщины пропали 22 500 рублей.

На месте преступления оперативники изъяли следы и улики. В ходе розыска подозреваемого установили. Им оказался 33-летний внук пенсионерки. Мужчина ранее был судим, не работал и проживал в одной квартире с бабушкой. Кошелёк он вытащил из кармана куртки.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. В содеянном он сознался и часть денег вернул.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.