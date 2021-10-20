В Тверской области увеличены стипендии юным талантам и подведены итоги литературных премий

В областном правительстве приняли приятное для молодых дарований Верхневолжья решение. Фото: Александр ЖМУЛИН

20 октября часть заседания областного правительства была посвящена культуре и творчеству, а вернее их финансовой поддержке.

Так, было объявлено, что размер ежемесячных стипендий и премий губернатора Тверской области для юных дарований увеличивается.

С 1100 рублей до 3500 рублей - для учащихся детских школ искусств, участников клубов, детских и молодёжных общественных объединений региона. С 1500 рублей до 5000 рублей - для студентов училищ культуры и других государственных профессиональных образовательных организаций.

При этом размер премии губернатора Тверской области увеличен с 7500 рублей до 10 000 рублей.

Получателями губернаторских стипендий и премий в регионе ежегодно становятся 110 молодых дарований в возрасте от 10 до 25 лет.

Кроме того, принято решение об увеличении размера ежемесячных стипендий имени В.В. Андреева и С.Я. Лемешева. Поручение о об этом губернатор Игорь Руденя дал еще в июле этого года.

С 3000 рублей до 5000 рублей - для студентов профессиональных колледжей Тверской области в сфере культуры, с 2100 рублей до 3500 рублей - для учеников детских школ искусств.

Ежегодно получателями стипендий С.Я Лемешева становятся два человека, стипендий В.В. Андреева - 10 талантливых молодых людей.

Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, названы победители премий имени М.Е. Салтыкова-Щедрина, И.С. Соколова-Микитова и Н.С. Гумилева, которые ежегодно присуждаются выдающимся деятелям литературы Верхневолжья.

На заседании правительства также были объявлены победители нескольких областных литературных конкурсов.

Итак, в конкурсе на премию имени М.Е. Салтыкова-Щедрина лучшей признана поэт, член Союза писателей России Любовь Гордеева. Она - автор сборника лирических стихотворений «Уроки птицы». Живёт и творит в Лихославле.

Ежегодная премия имени И.С Соколова-Микитова в 2021 году присвоена старицкому историку, краеведу, члену Союза писателей России Александру Шиткову за книгу «Белый камень Старицы: история и современность».

Лауреатом ежегодной премии имени Николая Гумилева стал поэт, член Правления Содружества литераторов Верхневолжья Владимир Селянкин из Твери. Конкурсная комиссия высоко оценила его сборник философских стихотворений.

К слову, еще в 2015 году тогда еще 25-летний Владимир признавался лучшим молодым поэтом Верхневолжья, выиграв тверской конкурс "Неоновая муза".

Размер каждой литературной премии составляет 50 тыс. рублей.