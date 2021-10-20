В Тверской области увеличены стипендии юным талантам и подведены итоги литературных премий

В областном правительстве приняли приятное для молодых дарований Верхневолжья решение.
Фото: Александр ЖМУЛИН
20 октября часть заседания областного правительства была посвящена культуре и творчеству, а вернее их финансовой поддержке.
Так, было объявлено, что размер ежемесячных стипендий и премий губернатора Тверской области для юных дарований увеличивается.
С 1100 рублей до 3500 рублей - для учащихся детских школ искусств, участников клубов, детских и молодёжных общественных объединений региона. С 1500 рублей до 5000 рублей - для студентов училищ культуры и других государственных профессиональных образовательных организаций.
При этом размер премии губернатора Тверской области увеличен с 7500 рублей до 10 000 рублей.
Получателями губернаторских стипендий и премий в регионе ежегодно становятся 110 молодых дарований в возрасте от 10 до 25 лет.
Кроме того, принято решение об увеличении размера ежемесячных стипендий имени В.В. Андреева и С.Я. Лемешева. Поручение о об этом губернатор Игорь Руденя дал еще в июле этого года.
С 3000 рублей до 5000 рублей - для студентов профессиональных колледжей Тверской области в сфере культуры, с 2100 рублей до 3500 рублей - для учеников детских школ искусств.
Ежегодно получателями стипендий С.Я Лемешева становятся два человека, стипендий В.В. Андреева - 10 талантливых молодых людей.
Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, названы победители премий имени М.Е. Салтыкова-Щедрина, И.С. Соколова-Микитова и Н.С. Гумилева, которые ежегодно присуждаются выдающимся деятелям литературы Верхневолжья.
На заседании правительства также были объявлены победители нескольких областных литературных конкурсов.
Итак, в конкурсе на премию имени М.Е. Салтыкова-Щедрина лучшей признана поэт, член Союза писателей России Любовь Гордеева. Она - автор сборника лирических стихотворений «Уроки птицы». Живёт и творит в Лихославле.
Ежегодная премия имени И.С Соколова-Микитова в 2021 году присвоена старицкому историку, краеведу, члену Союза писателей России Александру Шиткову за книгу «Белый камень Старицы: история и современность».
Лауреатом ежегодной премии имени Николая Гумилева стал поэт, член Правления Содружества литераторов Верхневолжья Владимир Селянкин из Твери. Конкурсная комиссия высоко оценила его сборник философских стихотворений.
К слову, еще в 2015 году тогда еще 25-летний Владимир признавался лучшим молодым поэтом Верхневолжья, выиграв тверской конкурс "Неоновая муза".
Размер каждой литературной премии составляет 50 тыс. рублей.