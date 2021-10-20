Жителей Тверской области предупредили об усилении ветра

Жителей Тверской области предупредили об ухудшении погоды Фото: Кирилл ЧАЩИН

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр сообщает, что 21 октября в регионе ожидается усиление юго-западного ветра отдельными порывами до 12-17 м/с.

Температура воздуха днем +9... +14 градусов, дождь. Ночью +5... +10.

Жителей призывают внимательней относиться к собственной безопасности.

Будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач и уличных конструкций, не прячьтесь от ветра за рекламными щитами, баннерами, остановками общественного транспорта, под деревьями.