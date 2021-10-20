Сразу 10 туристических проектов Тверской области вышли в финал Russian Event Awards

Наша область вошла в число регионов, которые наиболее широко представлены в национальной премии в сфере событийного туризма вошел в число субъектов Фото: Александр ЖМУЛИН

В список финалистов X Национальной премии Russian Event Awards в сфере туризма вышло 146 проектов из 24 регионов России, в том числе 10 - из Тверской области. Изначально было представлено свыше 300 фестивалей и других туристических событий.

Премия Russian Event Awards проводится при поддержке Федерального агентства по туризму РФ. Ее победители получают возможность информационной поддержки и продвижения мероприятия на всероссийском уровне.

По количеству проектов от ЦФО Тверская область уступила только московскому и белогородскому регионам.

Тверские проекты представлены в разных номинациях. В основном это фестивали. Перечислим эти события:

- первый фестиваль культуры и искусства им. Н.А. Львова «Архитектура жизни» в Торжке;

- гастрономический фестиваль «Со вкусом гостеприимства» в деревне Шоша Конаковского района;

- музыкально-поэтический фестиваль «Град в сиреневом венце» в Торжке;

- фестиваль «Один день в русской усадьбе» в Вышнем Волочке;

- ежегодные летние Дипломатические игры в деревне Шоша Конаковского района;

- День оленя в Калининском районе;

- карельский этнофорум «KODIMAILLA» в деревне Чашково Лихославльского района;

- первый международный летний фестиваль OctoRusFest в Конаково.

Плюс еще в финале представлен один частный комплекс отдыха, а также в номинации «Лучший региональный календарь туристических событий» - наш областной официальный турпортал. Там, кстати, можно узнать подробности практически о всех вышеперечисленных фестивалях, и не только о них.

Также наш регион представлен и в финале Национальной гостиничной премии. В номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса с населением до 100 тысяч человек» - город Конаково, а с населением до 500 тысяч человек - Тверь.

- Развитие событийного туризма - одна из приоритетных задач в индустрии гостеприимства Тверской области. Интересные мероприятия в туристической жизни региона позволяют повысить статус территории, привлечь новых гостей, - считает губернатор Игорь Руденя.