В Тверском медколледже апробируют научные практики института Российской академии образования

Тверской медколледж в прошлом году отмечал юбилей. Фото: ТМК

Тверской медицинский колледж стал инновационной площадкой Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Основная цель создания таких площадок – апробация разработанных в институте методик, научных и образовательных проектов, исследований и программ.

Институт воспитания - научно-исследовательский центр, где изучают актуальные проблемы обучения, воспитания и психофизиологического развития детей в современном обществе.

- Инновационные проекты в сфере образования должны решать задачи воспитания детей и молодёжи как современных, прогрессивно мыслящих людей, для которых приоритетом является дальнейшее развитие региона, - считает губернатор Игорь Руденя.

Медколледж стал единственной площадкой Института Российской академии образования в регионе.

В октябре прошлого года медколледж отмечал 100-летний юбилей. Он ведёт свою историю от Тверской школа сестёр милосердия.