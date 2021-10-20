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Общество20 октября 2021 10:59

В Тверской области заблокировали сайты по продаже медицинских справок

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Сайты выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Сайты выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Нелидовской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга сети интернет выявлены четыре сайта по продаже медицинских справок об отсутствии COVID-19 и об ограничениях для вакцинации от коронавируса, а также медицинских справок о прохождении врачебной комиссии для получения водительского удостоверения без обследований в медучреждениях.

- Продажа медицинских документов, в том числе справок об отсутствии у человека коронавирусной инфекции и других заболеваний, может повлечь нарушение санитарно-эпидемиологической обстановки, угрозу распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, - сообщили в областной прокуратуре.

Межрайонным прокурором направлены в Нелидовский межрайонный суд административные исковые заявления о признании информации запрещенной. Требования удовлетворены. Управлением Роскомнадзора по Тверской области сайты заблокированы.