У жителя Твери изъяли ружье, которое он хранил без разрешения

Житель Твери хранил ружье без разрешения Фото: архив "КП"

Прокуратурой Московского района Твери выявлен факт хранения оружия, принадлежащего местному жителю, который с 2016 года не имеет разрешения на его хранение и ношение.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о прекращении права собственности на оружие данного гражданина и разрешении Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тверской области реализовать охотничье ружье через оружейный магазин. Вырученную сумму передадут бывшему владельцу.

Московским районным судом исковые требования прокурора района удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу.