В Тверской области мужчину будут судить за похищение человека

Расследование уголовного дела завершено Фото: Евгения ГУСЕВА

Преступление было совершено в мае 2021 года в деревне Кострецы Максатихинского района Тверской области.

Местный житель из личной неприязни погрузил в багажник машины знакомого, вывез его за пределы населенного пункта, дал лопату и приказал самого себя закапывать. Потерпевший смог убежать и скрыться в лесу, а позже сообщил о похищении в полицию.

Обвиняемый свою вину признал полностью, пояснил, что был зол на соседа, поскольку он, зайдя к нему домой, разбудил его.

Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 126 УК РФ. Утверждено обвинительное заключение. Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.