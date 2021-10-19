Губернатор Тверской области выступил с инициативой при обсуждении транспортной стратегии России

Игорь Руденя - на заседании (в центре). Фото: ПТО

19 октября губернатор Игорь Руденя принял участие в заседании Президиума Госсовета РФ под руководством Президента России по транспортной стратегии страны.

Среди ключевых направлений стратегии - приведение в нормативное состояние дорог, развитие общественного транспорта, городского и пригородного сообщения, электротранспорта, модернизация сферы с точки зрения экологии, обновление подвижного состава, в том числе с использованием нового кредитного инструмента.

Глава государства подчеркнул: исходя из положений Стратегии, регионы России при поддержке федерального Правительства подготовят свои планы развития транспортного сектора с необходимыми финансовыми, организационными и прочими ресурсами.

На заседании Игорь Руденя обратил внимание, что региональным проектам по обновлению общественного транспорта необходимо придать общефедеральный статус.

- При таком подходе мы будем видеть эффективность проекта, сможем добавить дополнительные мероприятия, например, модернизацию инфраструктуры общественного транспорта, - подчеркнул тверской губернатор.

Комментируя итоги заседания представителям СМИ, Игорь Руденя сказал:

- В стратегии зафиксирована поддержка государства в приобретении общественного транспорта. Это даст возможность сэкономленную часть денег направить на реализацию социально-значимых проектов. Это льготный проезд для наших уважаемых ветеранов и других людей, которые пользуются льготами, для школьников, возможность модернизации транспортной инфраструктуры – остановочных пунктов, павильонов.

В 2020 году Тверская область в числе первых регионов России в соответствии с поручением и при поддержке Президента РФ начала модернизацию системы общественного транспорта.

Сегодня новая модель пассажирских перевозок внедрена в Твери и Калининском районе, в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. Ежедневно на 195 маршрутов выходит 585 современных автобусов под брендом «Транспорт Верхневолжья» с обязательным предоставлением льготного проезда.

Разработано мобильное приложение «Волга».

- Запуск новой модели позволил изменить в регионе ситуацию в сфере пассажирских перевозок. Обеспечено стабильное соблюдение расписания автобусов с интервалом от пяти до 12 минут. Количество ДТП с участием общественного транспорта сократилось в три раза, число пострадавших в них людей – в четыре раза, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Планируется, что новая модель охватит все муниципалитеты, в регионе будут работать 1430 автобусов «Транспорта Верхневолжья».