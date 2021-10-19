На выплату пособий беременным и одиноким родителям Тверская область получила более 195 млн рублей

Выплата беременной женщине составляет 6 072 рубля 11 копеек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выплату новых пособий нуждающимся одиноким родителям и беременным женщинам Тверская область подучила от пенсионного фонда РФ более 195 млн рублей. Новые пособия введены с 1 июля 2021 года.

Новые ежемесячные выплаты положены малообеспеченным беременным женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности (таких пособий в регионе назначено 921) и родителям, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 16 лет включительно (8 620 пособий).

Средства перечисляются с 1-го по 25-ое число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие. То есть, в октябре производятся выплаты за сентябрь. Пособия могут быть зачислены только на карты «Мир» или счёт, не привязанный к карте.

В Тверской области выплата семьям с одним родителем составляет 5 946 рублей 80 копеек в месяц на каждого ребенка (это 50% от детского прожиточного минимума). Выплата беременной женщине – 6 072 рубля 11 копеек (это 50% от прожиточного минимума трудоспособного гражданина).