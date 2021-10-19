В Тверской области инспекторы ГИМС проводят инструктажи с рыбаками и судовладельцами

Инспекторы ГИМС проводят профилактические рейды Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

На водных объектах Твери и области инспекторы ГИМС МЧС России по Тверской области проводят рейды с целью профилактики происшествий и гибели людей.

Инспекторы беседуют с владельцам маломерных судов, напоминают правила безопасного вождения. Сотрудники ведомства отмечают, что многие судовладельцы выходят в плавание без документов и спасательных жилетов.

Инструктажи по безопасности проводятся с рыбаками. В ходе рейда замечание о несоблюдении правил безопасности спасатели сделали рыбаку, который сидел в лодке с удочкой без жилета.

- Нужно быть особенно осторожными при рыбалке с надувных лодок. Выход в водную акваторию без документов – самое распространенное нарушение. Одни судовладельцы не считают это обязательным, у других таких документов просто нет. Поэтому многие нарушители привлекаются к административной ответственности, - отмечает начальник тверского инспекторского отделения ГИМС МЧС России по Тверской области Сергей Шлыков.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает жителям и гостям региона о недопустимости нарушения правил безопасности на воде и пользования маломерными судами.