Жительница Осташкова перечислила телефонному аферисту 4,3 миллиона рублей

Женщина перевела аферисту 4,3 млн рублей Фото: Анастасия Осипова

39-летнюю жительницу Осташкова телефонный аферист обманул на 4,3 млн рублей. Женщине позвонил незнакомец и сообщил, что с ее счетами производятся мошеннические действия.

Потерпевшая поверила звонившему и, пытаясь спасти накопления, перевела их на указанный звонившим счет. Ущерб составил 2,6 млн рублей.

Позже мужчина снова связался с женщиной и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит. Заявительница поверила и "переоформила" заявку на себя. Полученную сумму 1,7 млн рублей она снова перевела мошеннику.

По статье "Мошенничество" полицейские возбудили уголовное дело. Фигуранта разыскивают. Ведется следствие.