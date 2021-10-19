В Тверской области выпал первый снег, ожидается ураганный ветер

Вот и снежок выпал. Фото: VK/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Кадиров Али/скриншот

В некоторых районах региона севернее и восточнее Твери выпал первый снег. Правда, был он жидковат. Мокрый снег в Верхневолжье заметили еще вчера.

Снимком того, как он идет на дороге в сторону Кашина, поделилась женщина-водитель в паблике "Подслушано Тверь и Тверская область".

Такую картину зафиксировала вчера на дороге по направлению к Кашину одна женщина. Фото: VK/Подслушано Тверь и Тверская область/Рената Благова

Сегодня видео с падающим мокрым снегом поделился один человек в паблике "Подслушано у водителей. Тверь". Мужчина не указал, в каком районе он его снял, но это было в нашем регионе.

Меж тем, синоптики Гидрометцентра прогнозируют сегодня ночью минусовую температуру - до трех градусов ниже нуля. Днем 20 октября будет примерно как и 19-го - пять градусов тепла. А уже в четверг и пятницу можно ожидать и до 14 градусов днем. ГУ МЧС в Тверской области на 20 октября объявило штормовое предупреждение - в регион идёт сильный южный и юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду.

Госавтоинспекция Тверской области еще вчера, 18 октября, призвала водителей быть осторожнее и вниматл6еьнее на дорогах из-за меняющихся погодных условий.

Областное УГИБДД рекомендует автовладельцам уже сейчас и начинать менять летнюю резину на зимнюю. Производители зимних шин рекомендуют их установку при снижении среднесуточной температуры воздуха до 5-7°C в течении, как минимум, недели.