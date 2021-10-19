За выходные в Тверской области остановили 58 пьяных водителей

В Тверской области остановили 58 пьяных водителей Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области подвела итоги профилактического мероприятия "Контроль трезвости", которое прошло в минувшие выходные, с 15 по 17 октября.

За время рейда инспекторами было остановлено 58 водителей с признаками опьянения, 15 из них - в Твери. В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Звоните по телефону полиции 02, 102 или 112.