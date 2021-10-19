Школьникам и родителям напомнили о безопасности в период осенних каникул в Тверской области

Школьникам напомнили о безопасности во время каникул Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области проводит уроки для школьников и напоминает о правилах безопасности во время школьных каникул.

Датям рассказывают о соблюдении ПДД, вручают памятки и предупреждают о возможных опасностях, возникающих на дороге.

Также о безопасности школьникам и родителям напоминает ГУ МЧС России по Тверской области.

Спасатели и госавтоинспекторы призывают: не оставляйте малолетних детей дома одних тем более, если топится печь, работает телевизор или другие электроприборы; не разрешайте использовать самостоятельно электронагревательные приборы; на улице ограничьте прогулки у водоемов; на стройках и других опасных местах; обеспечьте детей светоотражающими элементами на одежде; следите за режимом дня и рационом и ежедневно напоминайте о правилах безопасности на улице, дома, на дорогах и в общественных местах.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.