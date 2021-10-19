В Тверской области 66 000 детей сделали прививку от гриппа

В Тверской области превышен порог по заболеваемости ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области специалисты регионального Управления Роспотребнадзора отмечают превышение на 8,8% недельного эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ.

- Показатель обусловлен респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами, риновирусами и др.). Случаев заболевания гриппом не зарегистрировано, - отмечают в ведомстве.

Превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается среди взрослого населения.

По данным на 18 октября, в Тверской области от гриппа привито более 163 000 человек, из них - 66 000 детей.