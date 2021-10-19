В Тверской области усилится южный ветер

Жителей Тверской области предупредили о сильном ветре Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцент сообщает, что днём, 20 октября, в регионе ожидается усиление южного, юго-западного ветра отдельными порывами до 15 м/с.

Жителей призыают внимательней относиться к собственной безопасности.

Будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач и уличных конструкций, не прячьтесь от ветра за рекламными щитами, баннерами, остановками общественного транспорта, под деревьями.