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Общество19 октября 2021 15:13

В Тверской области усилится южный ветер

Ожидаются порывы до 15 м/с
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителей Тверской области предупредили о сильном ветре

Жителей Тверской области предупредили о сильном ветре

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцент сообщает, что днём, 20 октября, в регионе ожидается усиление южного, юго-западного ветра отдельными порывами до 15 м/с.

Жителей призыают внимательней относиться к собственной безопасности.

Будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач и уличных конструкций, не прячьтесь от ветра за рекламными щитами, баннерами, остановками общественного транспорта, под деревьями.