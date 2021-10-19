Житель Тверской области может накопить на новый автомобиль чуть более чем за девять лет

Почти 41% населения нашего региона не сможет накопить на машину и за десять лет. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Среднестатистическому жителю Тверской области понадобится не менее 9,1 года, чтобы накопить на автомобиль. Речь идёт о новом авто. Подержанный можно купить, откладывая деньги в среднем в течении 4,3 года.

Исследование российских регионов по способности населения купить машину провели специалисты РИА Новости. По итогам был составлен рейтинг.

Первое место - у Чукотского АО. Чтобы купить новый автомобиль, его жителям потребуется откладывать деньги всего 3,5 года. Второе и третье место у Ямало-Ненецкого АО (3,6 года) и Магаданской области (3,9 года).

Аутсайдеры: Кабардино-Балкарская Республика (чтобы купить новое авто, нужно копить 11,1 лет), Северная Осетия (10,8 лет) и Чечня (10,8 лет).

Тверская область попала на 53 место списка. Специалисты отмечают: несмотря на то, что в среднем накопить на новый автомобиль с нашими зарплатами можно за 9,1 года, почти 41% населения не сможет сделать это и за десять лет.