В Тверской области администрацию района обязали вовремя вывозить мусор

Администрацию обязали своевременно вывозить мусор Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратурой Калязинского района в ходе проверки выявлено, что на одной из контейнерных площадок мусор вывозили несвоевременно, а твердые коммунальные отходы складировали вокруг переполненных бункеров.

Прокуратурой района в отношении администрации Калязинского района вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения постановления территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тверской области администрации района назначено административное наказание в виде предупреждения.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.