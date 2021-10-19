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Общество19 октября 2021 15:00

В Тверской области администрацию района обязали вовремя вывозить мусор

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Администрацию обязали своевременно вывозить мусор

Администрацию обязали своевременно вывозить мусор

Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратурой Калязинского района в ходе проверки выявлено, что на одной из контейнерных площадок мусор вывозили несвоевременно, а твердые коммунальные отходы складировали вокруг переполненных бункеров.

Прокуратурой района в отношении администрации Калязинского района вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения постановления территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тверской области администрации района назначено административное наказание в виде предупреждения.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.