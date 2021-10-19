В Тверской области администрацию района обязали вовремя вывозить мусор

Администрацию обязали своевременно вывозить мусор
Фото: Олег УКЛАДОВ
Прокуратурой Калязинского района в ходе проверки выявлено, что на одной из контейнерных площадок мусор вывозили несвоевременно, а твердые коммунальные отходы складировали вокруг переполненных бункеров.
Прокуратурой района в отношении администрации Калязинского района вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении.
По результатам рассмотрения постановления территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тверской области администрации района назначено административное наказание в виде предупреждения.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.