На конкурс Фонда президентских грантов заявлено 23 тверских проекта

В 2020 году 29 организаций из Верхневолжья стали победителями конкурсов Фонда. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

От нашего региона на первый конкурс Фонда президентских грантов в 2022 году заявлено 23 проекта по сохранению исторической памяти, пропаганде здорового образа жизни, соцподдержке граждан, охране окружающей среды, поддержке семьи, в области науки и образования.

Всего на конкурс поступило свыше 10 тысяч проектов. В конце октября пройдет заседание объединенного экспертного совета, который определит, какие заявки будут допущены до независимой экспертизы.

Итоги конкурса подведут до 15 января 2022 года. Финансирование поддержанных проектов начнется с 1 февраля.

- НКО Верхневолжья являются активными участниками конкурса Фонда президентских грантов. В 2020 году 29 организаций из Верхневолжья стали победителями первого и второго конкурсов Фонда. В прошлом году общая сумма финансовой поддержки инициатив НКО региона составила более 50,7 млн рублей, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Губернатор Игорь Руденя не раз выражал уверенность в том, что наши НКО делают очень нужную и полезную работу.

СПРАВА КП

Всего с 2017 года в Фонд президентских грантов была подана 110 331 инициатива.

20 тысяч социально значимых проектов было поддержано - на них выделен 41 млрд рублей.