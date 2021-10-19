В Тверской области завершено благоустройство 16 дворов и 60 общественных территорий

В Торжке благоустроена смотровая площадка на Новгородской набережной. Фото: ПТО

16 дворовых территорий и 60 общественных пространств благоустроены в регионе в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» ( входит в нацпроект «Жилье и городская среда»).

- Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий, - считает губернатор Игорь Руденя.

К примеру, в Старице преображен парк на улице Коммунистическая. В Торжке благоустроена смотровая площадка на Новгородской набережной. В Вышнем Волочке - набережная Олега Матвеева.

Всего в 2021 году участниками проекта являются 38 муниципалитетов, заявлено благоустройство 100 объектов: 21 двора и 79 общественных территорий.

Кроме того, в Верхневолжье благоустраиваются объекты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года. Работы ведутся в Осташкове, Конаково, Бежецке, Торопце, Нелидово и Калязине.

В этом году пять городов Верхневолжья были признаны победителями конкурса. В итоге в 2022-м из федерального бюджета выделят гранты Ржеву (на благоустройство парка Подпольщиков), Вышнему Волочку (горсад), Кимрам (пешеходная зона на улицах Кирова и Урицкого), Кашину (часть набережной), Удомле (парк на улице Венецианова).