Производители хлеба оштрафованы за нарушения в Тверской области

В Тверской области проверили производителей хлеба Фото: Андрей АБРАМОВ

Управлением Роспотребнадзора в третьем квартале 2021 года проверено 36 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и оборот хлебобулочной продукции на территории Тверской области.

Отобрано и исследовано 102 пробы хлебобулочной продукции по микробиологическим, санитарно-химическим, физико-химическим показателям. Все пробы соответствовали требованиям техрегламента.

Вместе с тем у некоторых юрлиц было установлено отсутствие необходимой информации на маркировке о производителе и товаре, неудовлетворительное санитарно-техническое содержание помещений.

На виновных составлено пять протоколов об административных правонарушениях, назначены штрафы.