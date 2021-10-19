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Происшествия19 октября 2021 12:06

Гражданин Таджикистана осужден в Тверской области за пособничество террористам

Фигурант получил 2,5 года колонии
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Судом мужчина осужден на 2,5 года колонии Фото: архив "КП"

Судом мужчина осужден на 2,5 года колонии Фото: архив "КП"

В Тверской области вынесен обвинительный приговор уроженцу Республики Таджикистан. Мужчину осудили за пособничество террористической деятельности (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 205.1 УК РФ).

- В 2016 году, находясь в Тверской области, фигурант общался посредством социальной сети с мужчиной, который находится на территории Сирийской Арабской Республики и участвует в деятельности международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории Российской Федерации, и при помощи социальных сетей публично призывает к осуществлению террористической деятельности, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области. - По просьбе своего собеседника молодой человек начал оказывать ему содействие в террористической деятельности.

Злоумышленника задержали в Вязьме Смоленской области следователи Следственного комитета и сотрудники УФСБ России по Тверской области во взаимодействии со смоленскими коллегами.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима