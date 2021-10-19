Потенциальный квартиросъемщик обманул женщину в Твери

Мошенник обманул женщину на 9000 рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Московский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратилась 33-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что разместила на сайте объявление о сдаче квартиры.

Ей позвонил мужчина и под видом квартиросъёмщика предложил перечислить предоплату за аренду от лица организации. На мобильный телефон потерпевшей подозреваемый отправил ложные сообщения о зачислении суммы, а затем попросил перевести деньги обратно из-за якобы некорректного перевода. Заявительница "вернула" мошеннику 9 000 рублей.

Подозреваемым оказался 47-летний житель Пензы. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что деньги потратил.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.