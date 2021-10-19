Вертолет санавиации Тверской области вылетал за пациентом в Бологовский район

Вертолет санавиации вылетал в Бологовский район Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

18 октября привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи ребенку из Бологовского района.

В 15:40 экипаж вертолёта КА-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Бологовского района для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента.

В 18:44 вертолет КА-32 приземлился на аэродроме Змеево. Ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу Твери бригадой скорой медицинской помощи для прохождения дальнейшего лечения.