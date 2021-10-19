В Твери пассажир разбил молотком стекло в автобусе

Мужчина разбил стекло молотком Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Жителя Твери осудили за вандализм и назначили штраф за то, что он выбил молотком стекло в автобусе.

Инцидент произошел в апреле 2021 года в микрорайоне "Южный". Находясь в салоне автобуса №30, принадлежащего ООО «Верхневолжское АТП», злоумышленник несколько раз ударил молотком по стеклу аварийного окна. Сдедал он это из хулиганских побуждений. От ударов стекло потрескалось, ущерб составил 10 000 рублей.

Ущерб подсудимым возмещен в полном размере.