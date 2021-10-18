Бригада ветеринаров выехала для отлова бродячих собак на улице Паши Савельевой в Твери

В Заволжье бригада специалистов ловит бродячих собак Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По информации ГУ «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области, в Заволжский район оперативно направлена бригада по отлову бродячих собак. На месте работают специалисты "Горветполиклинники".

- После того, как собак отловят, их поместят на карантин в вольеры поликлиники и проведут все необходимые мероприятия, предусмотренные ФЗ 498, - уточнили в ведомстве.

Напомним, инцидент с бродячими собаками произошел в Заволжье 18 октября. На детской площадке на улице Паши Савельевой, 43, животные напали на подростка. Собак отогнали, вреда они не причинили.

По факту происшествия следователи СУ СК РФ по Тверской области проводят проверку.