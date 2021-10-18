Директора двух фирм в Тверской области будут судить за уклонение от уплаты налогов

Бизнесмен скрыл на счетах 3,4 млн рублей Фото: Анастасия Осипова

Первым заместителем прокурора Тверской области утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Весьегонска, 1972 года рождения.

Директора двух коммерческих организаций обвиняют в сокрытии денежных средств (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

Установлено, что в период с августа по октябрь 2020 года обвиняемый умышленно скрыл свыше 3,4 млн. рублей, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в размере более 2,2 млн.руб. Деньги фигурант переводил через счета второй фирмы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.