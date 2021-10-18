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Происшествия18 октября 2021 19:46

Директора двух фирм в Тверской области будут судить за уклонение от уплаты налогов

Обвиняемый скрыл 3,4 миллиона рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Бизнесмен скрыл на счетах 3,4 млн рублей

Бизнесмен скрыл на счетах 3,4 млн рублей

Фото: Анастасия Осипова

Первым заместителем прокурора Тверской области утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Весьегонска, 1972 года рождения.

Директора двух коммерческих организаций обвиняют в сокрытии денежных средств (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

Установлено, что в период с августа по октябрь 2020 года обвиняемый умышленно скрыл свыше 3,4 млн. рублей, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в размере более 2,2 млн.руб. Деньги фигурант переводил через счета второй фирмы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.