Ветеран боевых действий Владимир Сорокин отметил 85-летие в Твери

Ветеран Владимир Сорокин отметил 85-летие Фото: УМВД России по Тверской области

17 октября подполковник внутренней службы в отставке, ветеран боевых действий на территории Венгрии Владимир Сорокин отметил 85-й день рождения. С юбилеем его поздравили действующие сотрудники полиции, председатель Совета ветеранов при УМВД и вручили ветерану приветственный адрес начальника УМВД России по Тверской области генерал-майора полиции Петра Пырха.

Владимир Сорокин пришел на работу в милицию в 1965 году. Прошел путь от инспектора ОБХСС до начальника хозяйственного обеспечения УВД.

Награжден медалями "За безупречную службу" трёх степеней, "50 лет Советской милиции", нагрудным знаком "Отличник милиции".