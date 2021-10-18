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Общество18 октября 2021 19:37

Ветеран боевых действий Владимир Сорокин отметил 85-летие в Твери

С юбилеем его поздравили сотрудники УМВД
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Ветеран Владимир Сорокин отметил 85-летие Фото: УМВД России по Тверской области

Ветеран Владимир Сорокин отметил 85-летие Фото: УМВД России по Тверской области

17 октября подполковник внутренней службы в отставке, ветеран боевых действий на территории Венгрии Владимир Сорокин отметил 85-й день рождения. С юбилеем его поздравили действующие сотрудники полиции, председатель Совета ветеранов при УМВД и вручили ветерану приветственный адрес начальника УМВД России по Тверской области генерал-майора полиции Петра Пырха.

Владимир Сорокин пришел на работу в милицию в 1965 году. Прошел путь от инспектора ОБХСС до начальника хозяйственного обеспечения УВД.

Награжден медалями "За безупречную службу" трёх степеней, "50 лет Советской милиции", нагрудным знаком "Отличник милиции".