Жители Тверской области продолжают голосовать за любимых детских врачей

В Твери голосуют за любимых детских врачей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 1 по 31 октября при поддержке Министерства здравоохранения Тверской области в Твери проводится конкурс народного признания "Наш Любимый Врач". В нем принимают участие врачи-педиатры и детские врачи-специалисты лечебно-профилактических учреждений города.

В поддержку врачей жители могут оставлять отзывы, признания, рассказывать реальные истории и размещать рисунки. С начала конкурса пользователи оставили на портале "Наш любимый врач" 1568 признаний и 403 отзыва о докторах. Дети нарисовали 32 рисунка.

Авторы художественных работ в возрасте от 4 до 17 лет становятся участниками конкурса рисунков.

Десять самых любимых медицинских работников будут награждены в двух номинациях: врач-педиатр и врач-специалист детский. Также грамоты и подарки от спонсоров получат десять детей-победителей конкурса творческих работ.