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Происшествия18 октября 2021 19:19

В Твери на детской площадке бродячие собаки напали на подростка

Информацию проверяют следователи
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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На площадке собаки напали на подростка

На площадке собаки напали на подростка

Фото: Дарья ПОТАПОВА

Инцидент произошел в Заволжском районе Твери 18 октября. На детской площадке на улице Паши Савельевой, 43 бродячие собаки напали на подростка.

Агрессивных животных удалось отпугнуть. Сообщается, что собаки и раньше нападали на прохожих.

Следователем Заволжского межрайонного следственного отдела г.Тверь СУ СК РФ по Тверской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки.

- Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации, на которых возложена обязанность по содержанию территорий населенных пунктов и обеспечению безопасности граждан, - сообщили в региональном СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.