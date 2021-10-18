В Твери на детской площадке бродячие собаки напали на подростка

На площадке собаки напали на подростка
Фото: Дарья ПОТАПОВА
Инцидент произошел в Заволжском районе Твери 18 октября. На детской площадке на улице Паши Савельевой, 43 бродячие собаки напали на подростка.
Агрессивных животных удалось отпугнуть. Сообщается, что собаки и раньше нападали на прохожих.
Следователем Заволжского межрайонного следственного отдела г.Тверь СУ СК РФ по Тверской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки.
- Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации, на которых возложена обязанность по содержанию территорий населенных пунктов и обеспечению безопасности граждан, - сообщили в региональном СКР.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.