В Твери до вечера 21 октября перекрыт проезд между улицами Вагжанова и Вокзальной

Объезжать участок следует в соответствии с временными знаками. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Твери перекрыт для движения и парковки транспорта проезд между домом № 5 по улице Вагжанова и домом № 8 по улице Вокзальной (проезд ведёт вдоль дома № 7 корпус 1 по Вагжанова). Ограничения будут действовать до 20:00 часов 21 октября. Постановление о перекрытии опубликовано на сайте администрации Твери.

На данном участке ведёт ремонт дороги компания «Автогарантъ». Ей предписано установить временные знаки дорожного движения и обеспечить проезд во дворы транспорта экстренных служб, а также автомобилей жителей.