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Общество18 октября 2021 18:49

В Твери до вечера 21 октября перекрыт проезд между улицами Вагжанова и Вокзальной

Около дома № 7 корпус 1 по Вагжанова ведутся ремонтные работы
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Объезжать участок следует в соответствии с временными знаками.

Объезжать участок следует в соответствии с временными знаками.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Твери перекрыт для движения и парковки транспорта проезд между домом № 5 по улице Вагжанова и домом № 8 по улице Вокзальной (проезд ведёт вдоль дома № 7 корпус 1 по Вагжанова). Ограничения будут действовать до 20:00 часов 21 октября. Постановление о перекрытии опубликовано на сайте администрации Твери.

На данном участке ведёт ремонт дороги компания «Автогарантъ». Ей предписано установить временные знаки дорожного движения и обеспечить проезд во дворы транспорта экстренных служб, а также автомобилей жителей.