В Тверской области накажут магазины за отсутствие антисептиков и обслуживание покупателей без масок

Кадр с места проверки. Фото: ПТО

В Тверской области продолжаются проверки соблюдения эпидемиологических требований и масочного режима в торговых точках. Очередной рейд был проведен в Калязине в продуктовых магазинах и выявил ряд нарушений.

Несколько магазинов проверили в райцентре сотрудники министерства контрольных функций региона и Кашинского отдела Роспотребнадзора.

- В Калязине было выявлено отсутствие бесконтактного термометра и антисептиков для посетителей, дезинфицирующих средств для протирания полов и поверхностей, обслуживание посетителей без маски, стершаяся разметка в торговом зале. По всем установленным фактам будут вынесены решения о привлечении к ответственности, - сообщила пресс-служба областного правительства.

За данные нарушения виновные лица должны быть привлечены к ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ. Это наложение административного штрафа для физических лиц от 1000 рублей до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.

Обязательный масочный режим в Тверской области введен с 12 октября 2020 года. Жители и все находящиеся на территории региона обязаны использовать маски при нахождении в общественном транспорте, на территориях железнодорожных и автовокзалов, в административно-деловых и торговых центрах, магазинах, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.