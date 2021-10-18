В Тверской области 8000 краснокнижных чёрных амуров выпустили в озёра-охладители КАЭС

Выпуск особей проходил под контролем представителей Федерального агентства по рыболовству. Фото: ПТО

Восемь тысяч особей чёрного амура доставили спецтранспортом в Удомлю Тверской области из подмосковного Научного центра по генетике и селекции рыб.

Амуров выпустили в озёра-охладители Калининской атомной электростанции. Рыбы будут очищать озёра от водорослей и моллюсков, поддерживая баланс водной флоры и фауны и сохраняя экологическое благополучие.

"Выпуск особей проходил под контролем представителей Федерального агентства по рыболовству. Предварительно экологи и гидрологи изучили все необходимые условия для выпуска рыбы – температурный режим, направление ветра, проверили место будущего обитания и состояние особей", - сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

Восемь тысяч чёрных амуров (они, кстати, занесены в Красную книгу России) - не первые жильцы озёр. За последние годы в водоемы у КАЭС было выпущено более 150 тысяч мальков амура, толстолобика и сазана.