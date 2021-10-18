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Общество18 октября 2021 16:54

В Тверской области выявили фальсификат молочной продукции

Проверку не прошли молоко и сливочное масло
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Молочная продукция не прошла проверку

Молочная продукция не прошла проверку

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Факты фальсификации молочной продукции зарегистрированы специалистами Тверской межобластной ветлаборатории.

На исследование специалистам поступили: сливочное масло, произведенное в Республике Карелия, питьевое молоко из Ставропольского края. Пробы были отобраны в психоневрологическом интернате Тверской области и магазине города Бологое.

В составах продуктов выявлены стерины и жиры немолочного происхождения.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.