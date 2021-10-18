В Тверской области выявили фальсификат молочной продукции

Молочная продукция не прошла проверку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Факты фальсификации молочной продукции зарегистрированы специалистами Тверской межобластной ветлаборатории.

На исследование специалистам поступили: сливочное масло, произведенное в Республике Карелия, питьевое молоко из Ставропольского края. Пробы были отобраны в психоневрологическом интернате Тверской области и магазине города Бологое.

В составах продуктов выявлены стерины и жиры немолочного происхождения.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.