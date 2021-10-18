В цветники Твери высадят 88 000 луковиц тюльпанов

В Твери высадят 88 000 луковиц тюльпанов Фото: администрация Твери

В Твери приступили к высадке луковичных растений. Специалисты МБУ "Зеленстрой" высаживают луковицы тюльпанов, которые распустятся весной следующего года.

Городские цветники украсят тюльпаны трех сортов: "Стронг голд" желтого цвета, "Стронг лав" красного и сорт "Барракуда" фиолетового оттенка - всего 88 000 цветов.

До конца осени обустроят около 1700 квадратных метров цветников. Клумбы будут однотонными и двух-трехцветными.

В скверах на проспекте Калинина уже высажена живая изгородь из кизильника, а на проспекте Корыткова высадят спиреи калинолистные.

В парках и скверах проводится уборка опавших листьев и сезонная обрезка деревьев.