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Общество18 октября 2021 16:08

Госавтоинспекция Тверской области рекомендует водителям сменить летнюю резину на зимнюю

На дорогах возможна гололедица
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Водителям советуют сменить летнюю резину на зимнюю

Водителям советуют сменить летнюю резину на зимнюю

Фото: Олег Укладов

Госавтоинспекция Тверской области в связи с изменением погодных условий призывает автомобилистов начать подготовку к зимнему сезону и сменить летнюю резину на зимнюю.

В ближайшие два дня в регионе, по данным Тверского гидрометцентра, в ночные часы похолодает до -5... 0 градусов. В среду днем, 20 октября, +1... +6 градусов. Возможна гололедица.

- Замена резины поможет значительно сократить количество ДТП, а значит спасти жизнь и здоровье участников дорожного движения, - обращают внимание госавтоинспекторы и советуют перед поездкой проверять работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, заряд аккумулятора.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах!