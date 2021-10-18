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Общество18 октября 2021 15:56

В Твери состоялось посвящение учеников кадетского класса ФСБ России

Ребята будут проходить обучение в Центре образования имени Александра Атрощанка
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Ученики кадетского класса ФСБ России приняли присягу Фото: УФСБ России по Тверской области

Ученики кадетского класса ФСБ России приняли присягу Фото: УФСБ России по Тверской области

В Центре образования имени Александра Атрощанка в микрорайоне "Брусилово" в Твери состоялось торжественное посвящение в кадеты учеников первого в Тверской области кадетского класса ФСБ России.

Центру присвоено имя майора ЦСН ФСБ России Александра Атрощанка, погибшего во время контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Присягу у школьников принимали ветераны и сотрудники органов государственной безопасности. Сотрудники Голицынского пограничного института ФСБ России и УФСБ России по Тверской области поздравили учащихся с присягой и пожелали им быть достойными памяти героически погибшего земляка.