Прокуратура защитила жилищные права сироты в Тверской области

Сирота через суд добилась жилья Фото: архив "КП"

В прокуратуру Бельского района обратил18-летняя девушка из числа детей-сирот. Заявительница окончила обучение в образовательном учреждении и не имеет жилого помещения.

Администрация жилплощадью сироту не обспечила.

Для восстановления прав и законных интересов заявительницы прокурор Бельского района обратился в суд с исковым заявлением. Нелидовским межрайонным судом Тверской области исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.