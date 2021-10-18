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Общество18 октября 2021 15:47

Прокуратура защитила жилищные права сироты в Тверской области

Девушку обеспечили жильем
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Сирота через суд добилась жилья Фото: архив "КП"

Сирота через суд добилась жилья Фото: архив "КП"

В прокуратуру Бельского района обратил18-летняя девушка из числа детей-сирот. Заявительница окончила обучение в образовательном учреждении и не имеет жилого помещения.

Администрация жилплощадью сироту не обспечила.

Для восстановления прав и законных интересов заявительницы прокурор Бельского района обратился в суд с исковым заявлением. Нелидовским межрайонным судом Тверской области исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.